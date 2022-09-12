Yunusemre Belediyespor judocuları Sura Nil Karasu ve Abdullah İnci, Kocaeli’de yapılan Ümitler Balkan Judo Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü.

Yunusemre Belediyespor judocuları Sura Nil Karasu ve Abdullah İnci, Kocaeli’de yapılan Ümitler Balkan Judo Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü.

Balkan Judo Federasyonu tarafından organize edilen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası, 10 - 11 Eylül tarihlerinde Kocaeli’de yapıldı. Müsabakalarda ülkemizi iki sporcuyla temsil eden Yunusemre Belediyesporlu judocular, takımlarda 1 altın, ferdi müsabakalarda 1 bronz madalya kazandı. Kadınlar 52 kiloda mücadele eden Sura Nil Karasu, üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler 81 kiloda mücadele eden Abdullah İnci ise ferdi müsabakalarda 5’inci olurken, takımlarda ay yıldızlı formayla Balkan şampiyonluğu sevinci yaşadı. Sporcuları ve antrenörleri kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, "Balkan şampiyonalarında madalya istikrarımız devam ediyor. Yıldızlardan sonra ümitlerde de başarılı olarak ülkemize madalyalar kazandırdık. Gayet güzel bir gidişatımız var. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.