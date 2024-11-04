Yunusemre Belediyespor’un judocuları, Bosna Hersek’te yapılan Avrupa Açık Judo Turnuvası’nda 6 madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor’un judocuları, Bosna Hersek’te düzenlenen Avrupa Açık Judo Turnuvası’na (Borsa Open) damga vurdu. Mavi Beyazlı kulübün altyapı sporcuları, katıldıkları turnuvada 1 altın, 5 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Müsabakalarda Rabia Tekin 32 kiloda yıldızlarda birinci, miniklerde üçüncü olarak çifte madalyaya imza atarken, miniklerde 34 kiloda Yağız Duman, 38 kiloda Oğuzhan Uygun, yıldızlarda 32 kiloda Melek Bal ve Beyza Tüfe üçüncü olmayı başardı. Altyapıdan Türk sporuna yetenekli judocular çıkardıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.