Yunusemre Belediyespor’un judocuları, merhum duayen antrenörleri Ali Atmaca anısına düzenlenen Amatör Spor Haftası Judo Turnuvası’nda 19 madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor’un judocuları, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ali Atmaca’yı Anma Yıldızlar Judo Turnuvası’nda 19 madalya elde ederek göz doldurdu. Atatürk Spor Salonu’nda organize edilen turnuvada 1 altın, 7 gümüş, 11 bronz madalya elde eden sporcular, yeni sezon öncesi hem tecrübe kazandı hem de moral depoladı. Turnuva sonunda Ali Atmaca adına verilen teşekkür plaketini kızı Şehnaz Atmaca Dipçi aldı.

Sporcu ve antrenörleri tebrik eden Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, turnuvanın merhum duayen judo antrenörleri Ali Atmaca anısına düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuva sonunda alınan madalyalar şöyle: Kızlar 63 kg İkra Üzüm birinci, Ceylin Çakan üçüncü, 57 kg Yağmur Türk ikinci, 52 kg Zeynep Şimşek ve Yağmur Yıldırım üçüncü, 40 kg Elifsu Avuci üçüncü oldu. Erkeklerde ise 46 kg Emirhan Kula, 55 kg Poyraz Çakal, 60 kg Eymen Yağız Yüksel, 66 kg Emirhan Baba, 73 kg Berat Yeşilbudak, +73 kg Canberk Şişmanlar ikinci olurken, 34 kg Aydın Giray Zeytin, 38 kg Orhan Karasu, 50 kg Erdem Topuz, 55 kg Ramazan İnci, 60 kg Halil İbrahim Korkmaz, 66 kg Ertuğrul Kır ve +73 kg Batuhan Taşkıran üçüncü oldu.