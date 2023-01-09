Yunusemre Belediyespor’un judocuları, 2023 yılına 18 madalya ile başladı. Mavi Beyazlı ekip, Judo İl Temsilciliği tarafından Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Ümitler Judo İl Seçmeleri’nde 8 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya ile toplamda 18 madalyaya imza attı. Gösterdikleri performansla alkış alan sporcular, 27-29 Ocak’ta Osmaniye’de yapılacak Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Manisa’yı temsil etmeye hak kazandı.

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