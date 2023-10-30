Yunusemre Belediyespor’un minik judocuları, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 100. Yıl Judo Turnuvası’nda 12 madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor’un judocuları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Judo İl Temsilciliğince düzenlenen Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Minikler Judo Turnuvası’nda başarılı bir performans sergiledi. Atatürk Spor Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşen turnuvada 3 altın, 3 gümüş, 6 bronz madalya ile toplamda 12 madalya elde eden judocular, gelecek için olumlu sinyaller verdi. Müsabakalar sonunda minik kızlarda 28 kiloda Rabia Tekin, 44 kiloda Zeynep Cemre Aka birinci olurken, 32 kiloda Ecrin Nisa Baş, 52 kiloda Samiye Beyza Erciyes ikinci, 32 kiloda Nisa Kamal ve 36 kiloda Melis Kurt ise üçüncü oldu. Minik erkeklerde ise 42 kiloda Doruk Eymen Demircan birinci, 34 kiloda Yağız Duman ikinci, 34 kiloda Şakir Tuna Koçtürk, 34 kiloda Oğuzhan Uygun, 38 kiloda Ahmet Arda Ülgey, 55 kiloda Selahattin Kocabaş üçüncü oldu.