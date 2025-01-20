Yunusemre Belediyespor’un genç judocusu Enes Pınar, Ankara’da düzenlenen Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 90 kiloda üçüncü olarak Manisa’nın şampiyonadaki tek madalyasına imza attı.

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Emre Yazgan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, 55 ilden 261 kadın, 357 erkek sporcunun katılımıyla Ankara’da yapıldı. Şampiyonaya katılan Yunusemre Belediyespor’un genç judocularından Enes Pınar, 90 kiloda Türkiye 3’üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada Manisa’nın tek madalyasını kazanan başarılı sporcu, gösterdiği iyi performansla alkış alırken milli takıma seçilmenin de gururunu yaşadı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada, Enes Pınar’ı, mücadele eden sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Kanik, "Enes kardeşimizin bu anlamlı madalyası Manisamıza armağan olsun. Şehrimizin kazandığı tek madalyada katkısı olan herkesi kutluyor, desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban’a teşekkür ediyorum" dedi. Şampiyonada genç bir ekiple mücadele ettiklerinin altını çizen Kanik, "Çekişmeli geçen müsabakalarda toplam 7 sporcuyla mücadele ettik. Enes’in kürsü yapmasının yanı sıra Sura Nil Karasu 52 kiloda, Irmak Ceylin Güçtekin de +78 kiloda Türkiye 7’ncisi olarak gelecek için umut verdi. Ayrıca birçok sporcumuz performanslarıyla şehrimizi layıkıyla temsil ederek Türkiye’de elit sporcularla başa baş mücadele verdi. Gururluyuz, ümitliyiz. Altyapıdan yetiştirdiğimiz genç ekibimizin ilerleyen süreçte çok daha iyi neticeler alacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.