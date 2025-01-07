Yunusemre Belediyespor’un güreşçileri, Denizli’de yapılan İllerarası U15-U17 Grekoromen Bölge Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazanarak Manisa’nın gururu oldu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde organize edilen U15-U17 Grekoromen Güreş Bölge Şampiyonası’nda Yunusemre Belediyespor rüzgarı esti. Sarayköy İlçe Spor Salonu’nda 11 kulüpten 215 sporcunun katılımıyla yapılan müsabakalarda Manisa’yı temsil eden Mavi-Beyazlı kulübün sporcuları, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazandı. Buna göre U15 grekoromende 44 kiloda Ömer Faruk Batur, 57 kiloda Erdem Yakup Ariç gümüş, 44 kiloda Nafiz Efe Aydoğdu ve 75 kiloda Hasan Hüseyin Akbıyık bronz madalya elde ederken, U17 grekoromende ise 51 kiloda mücadele eden Civan Yalçin gümüş madalyanın sahibi oldu. Yeni yıla iyi bir giriş yaptıkları için mutlu olduklarını belirten Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e ve Kulüp Başkanı Bülent Kanik’e teşekkür etti.