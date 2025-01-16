Yunusemre Belediyespor’un güreşçileri, Bilecik’te düzenlenen Okul Sporları B Gençler Grekoromen Güreş Grup Birinciliği’nde iki bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor’un genç güreşçileri, 2025 yılına madalyalarla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bilecik’te düzenlenen Okul Sporları B Gençler Grekoromen Güreş Grup Birinciliği’nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor’un güreşçilerinden Hasan Hüseyin Akbıyık 71 kiloda, Cengiz İbrahim Çelik 80 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcular, elde ettikleri derecelerle 1 8- 21 Şubat tarihlerinde Tokat’ta yapılacak Türkiye Birinciliği Finalleri’ne katılmaya hak kazandı. Sporcu ve antrenörleri tebrik eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, Tokat’ta yapılacak Türkiye Birinciliği’nde de Manisa’yı başarıyla temsil etmek istediklerini söyledi. Başkan Kanik, güreş altyapısına önem veren bir kulüp olduklarını kaydederek, yeni yetenekleri Türk sporuna kazandırmak için çalışmaları hızlandırdıklarını sözlerine ekledi.