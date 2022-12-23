Yunusemre Belediyespor’un genç judocuları Okul Sporları Judo İl Birinciliğinde 18 madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor’un genç judocuları Okul Sporları Judo İl Birinciliğinde 18 madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor’un judocuları, Okul Sporları Gençler Judo İl Birinciliği müsabakalarında madalyaları topladı. Atatürk Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda başarılı bir grafik çizen judocular, 4 altın, 7 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya elde etti. Dereceye giren sporcular, Manisa’yı grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.

Alınan madalyalar şöyle: “Genç Kızlar: 48 kg Merve Kaya 2., 52 kg İkranur Durak 2., Ceylin Nisa Dalkara 3., Sura Nil Karasu 3., 57 kg Sezin Recepçe 1., Fulya Ergen 2., Yağmur Arguz 3., 63 kg Esma Karafil 1., İlayda Akçagün 2., 70 kg Nehir Uslu 1., +70 kg Irmak Ceylin Güçtekin 1. Genç Erkekler: 55 kg İsmail Osman Bilgili 3., 60 kg Hilmican Çoban 2., Buğra Filiz 3., 73 kg Emin Talha Kırmızı 3., 90 kg Aytaç Aykut Gündoğan 2., Emirhan Halil Çağlar 3., +90 kg Kayra Pektaş 2.”