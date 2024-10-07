Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezilerinde robotik kodlama dersi alan çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde robotik kodlama eğitimleri veriyor. Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde verilen robotik kodlama derslerinde çocuklar eğlenerek öğreniyor. Merkezde Bilim Yunusemre Teknoloji Öğretmeni Enes Göde tarafından verilen dersler haftada bir saat tüm çocuk kültür ve sanat merkezlerinde veriliyor.

Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde hafta içi her gün 3, 4 ve 5 yaş sabah 08.30 ile 12.30 öğleden sonra 13.30 ile 17.30 saatleri arasında iki grup halinde kayıtlar devam ediyor.