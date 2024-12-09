Yunusemre Belediyespor’un badmintoncuları, Dünya Engelliler Günü 9-11 Yaş Altı Badminton Turnuvası’nda 5 madalyaya imza attı.

Yunusemre Belediyespor’un minik badmintoncuları başarılarına devam ediyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen Dünya Engelliler Günü 9-11 Yaş Altı Badminton Turnuvası’na katılan Mavi-Beyazlı sporcular, 1 altın ve 4 gümüş madalya ile toplamda 5 madalya kazandı. Sadece tekler kategorisinde yapılan ve heyecana sahne olan müsabakalar sonunda 11 yaş altı tek kızlarda Irmak Denktaş birinci, 11 yaş altı tek kızlarda Elif Ada Ceylan, 11 yaş altı tek erkeklerde Enes Kahraman, 9 yaş altı tek erkeklerde Can Abdullahoğlu, 9 yaş altı tek kızlarda Hayrunisa Tecimer ikinci olmayı başardı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, engelliler günü nedeniyle düzenlenen anlamlı turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek, müsabakalarda yer alan tüm sporcuları, antrenörleri ve hakemleri tebrik etti.