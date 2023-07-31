Yunusemre Belediyespor’un yetenekli tekvandocusu Aleyna Derince, Uşak’ta yapılan ANALİG Grup Müsabakaları’nda gümüş madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor’un tekvandocusu Aleyna Derince, Uşak’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekvando Grup Müsabakaları’nda 1.44 santimetrede ikinci olarak gümüş madalyaya ulaştı. Manisa İl Karması’nda yer alan Aleyna, bu başarısıyla 9-11 Ağustos tarihlerinde Manisa’da düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, Aleyna’yı ve başarıda emeği geçen antrenörleri tebrik ederek, "Aleyna ile gurur duyuyoruz. Hedefimiz ANALİG’de Türkiye’de ilk üçe girmek. Manisa’mızın ev sahipliği yapacağı yarı finallerden de iyi bir derece ile ayrılıp adımızı finale yazdıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.