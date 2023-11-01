Yunusemre Belediyesi, ilçenin kalbi olacak 100. Yıl Meydanı, yeraltı otoparkı, belediye hizmet binasının açılışını 2 Kasım Perşembe günü törenle yapıyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçenin merkez noktası olacak 100. Yıl Meydanı, yeraltı otoparkı, belediye hizmet binasının yapımını tamamladı. Belediyenin vizyon projeleri arasında yer alan eserler 2 Kasım Perşembe günü saat 14.30’da törenle açılıyor. Söz verdikleri tüm projeleri bir bir hayata geçirmenin haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, açılışa Manisalıları davet etti.

Başkan Çerçi açıklamasında, “Artık Yunusemre’mizin de bir meydanı var. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Yunusemre’mizi 100. Yıl Meydanı ile taçlandırıyoruz. Meydanımız Yunusemre’mize, Manisa’mıza büyük bir değer katacak, ilçemizin nabzı artık burada atacak. Sosyal yaşama değer katacak meydanımızın, vatandaşlarımıza yıllar boyunca hizmet edecek muhteşem mimarisi ile belediye hizmet binamızın ve 200 araçlık modern yeraltı otoparkımızın açılış coşkusunu gelin hep birlikte yaşayalım. ‘Hüner, bir şehri bünyad etmektir. Reâyâ kalbin âbâd etmektir.’ Kurulduğumuz günden bu yana Gelecek Nesiller İçin sloganımızla; nesilleri ihya ederken, şehrimizi de inşa ediyoruz. 2 Kasım Perşembe günü saat 14.30’da hepinizi 100. yıl Meydanı’na bekliyorum” dedi.