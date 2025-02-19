Yunusemre Belediyesi, 2025 yılında da üreticisine fidan desteğini sürdürdü. Düzenlenen törenle 21 bin fidan üreticilere teslim edildi. Törende konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Halkın vergisini yine halka hizmet olarak sunuyoruz." dedi.

Yunusemre Belediyesi, kırsal kalkınma alanında yaptığı çalışmalarla üreticilerini desteklemeye devam ediyor. Belediye Tarımsal İşler Müdürlüğü koordinesinde 2025 yılında üreticilere 15 bin zeytin, 2 bin 500 ceviz, 2 bin 500 badem, 700 Adet nar ve 300 adet incir fidanı olmak üzere toplam 21 bin adet fidan dağıttı. Yunusemre Belediyesi Muradiye Şantiyesinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcileri, birim müdürleri, Tarımsal İşler Müdürlüğü personelleri ve fidan desteği alan üreticiler katıldı.

Kırsal mahalleler köy statüsüne kavuşuyor

Törende konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kendisinden önce bu projeyi başlatan belediye yönetimine teşekkür etti. Üretimi teşvik eden projelere önem verdiklerini vurgulayan Başkan Balaban, şu ifadeleri kullandı: "Parti anlayışı olarak tüketen değil, üreten bir Türkiye’den yanayız. Bu doğrultuda köylümüzle ve üreticimizle el ele vererek köylerde yeniden bir çekim merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. Muhtarlarımızın en önemli taleplerinden biri, köylerinin kentsel mahalle değil, kırsal mahalle statüsüne kavuşmasıydı. Şu ana kadar 31 köyümüzü kırsal mahalle yaptık ve önümüzdeki süreçte 15-16 köyümüzü daha bu statüye kavuşturacağız. Bizim için bu yerler köydür ve köy olarak da kalmalıdır. Verdiğimiz sözleri yerine getirerek bu bölgeleri üretim merkezleri haline getireceğiz."

‘Halkın vergisini halka hizmet olarak sunuyoruz’

Üreticilerin tarım ve hayvancılığın temel taşı olduğuna dikkat çeken Başkan Balaban, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bugün burada üreticilerimize küçük de olsa bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üreticilerimiz sayesinde tarım var, hayvancılık var ve insanlık aç kalmıyor. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yuntdağı ve Yunusemre bizim değil, sizlerin emaneti. Halkın vergisini yine halka hizmet olarak sunuyoruz."

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Semih Balaban ve beraberindeki belediye başkan yardımcıları törene katılan üreticilerine fidanlarını dağıttı. Fidanlarını teslim alan üreticiler de Başkan Balaban ve Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti.