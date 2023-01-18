Yunusemre Belediyesi, sınav stresini yenmek, okul başarısını arttırmak isteyen öğrencilere ücretsiz olarak eğitim koçluğu yapacak.

Yunusemre Belediyesi, sınav stresini yenmek, okul başarısını arttırmak isteyen öğrencilere ücretsiz olarak eğitim koçluğu yapacak.

Yunusemre Belediyesi ilçede eğitim gören öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmek amacıyla lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz olarak eğitim koçluğu hizmeti verecek. Yenimahalle’deki Sağlık Hizmetleri Merkezi’nde Sosyolog Birsin Özveren tarafından birebir gerçekleştirilecek çalışma ile öğrencilerin sorunlarını aşmasına yardımcı olunacak. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin başvurabileceği eğitim koçluğundan faydalanmak isteyen öğrenciler 444 8 211 numaralı telefonu arayıp başvuru yapabilecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi öğrencilerin sınav kaygılarını en aza indirmeyi amaçladıkları çalışmaya ilişkin şunları söyledi: “Her zaman öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Bünyemizde bulunan eğitim kurumları ile sınavlara hazırlanmalarına destek veriyoruz. Şimdi de sınava girecek öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamamaları için eğitim koçluğu hizmeti vereceğiz. Tüm gençlerimiz bu çalışmamızdan yararlanabilir.”

Yenimahalle’de bulunan Sağlık Hizmetleri Merkezi’nde ayrıca Aile Danışmanlığı hizmeti de verilecek.