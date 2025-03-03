Yunusemre Belediyesi, sigara bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Yunusemre Belediyesi, çalışanlarının sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla sigara bağımlılığı konusunda bilinçlendirme etkinliği düzenledi. Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Gönüllüleri iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, çalışanların sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini daha iyi anlamaları amaçlandı. Etkinlik kapsamında, sigaranın zararları hakkında bilgilendirme yapılırken, çalışanların kendi sağlık durumlarını daha yakından görmelerine imkân tanıyan uygulamalar da gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan çalışanlara solunum testi yapıldı. Katılımcılar, bu testle sigara kullanımının akciğer fonksiyonları üzerindeki zararlarını somut bir şekilde görme fırsatı buldu.

Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal ve Halkla İlişkiler Müdürvekili Nuray Çevirmeci’nin de katıldığı etkinlikte, sigara bırakma sürecine destek olacak uygulamalar hakkında bilgi verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sigarayı bırakmak isteyenlerin ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden 7 gün 24 saat destek alabileceklerini ifade etti.