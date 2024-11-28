Yunusemre Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün desteğiyle Osmancalı Mahallesi’nde yaşayan kadınlara yönelik kanser taraması ve bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Kanserden korunma ve erken teşhisin önemi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Yunusemre Belediyesi, mahalledeki kadınları Merkezefendi Devlet Hastanesi Kanser Erken Teşhis ve Tarama Eğitim Merkezi (KETEM)’ne yönlendirerek gerekli taramaların yapılmasını sağladı. Taramaların ardından, Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, meme kanserinde erken teşhisin önemi detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gök ve Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal katılarak katılımcılara bilgi verdi. Etkinlik sonunda Osmancalı Mahallesi sakinleri, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti.