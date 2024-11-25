Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Başkan Balaban ve belediye başkan yardımcıları, ilçedeki 114 ilk ve ortaöğretim kurumunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Yunusemre Belediyesi, geleceğin büyüklerini yetiştiren öğretmenleri unutmadı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve başkan yardımcıları ilçedeki ilk ve ortaöğretim kurumlarını ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başta olmak üzere eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Balaban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli aktörler olduğuna dikkat çekti. Öğretmenlerin sadece öğrenciler için değil, tüm toplum için rol model olduğunu vurgulayan Başkan Semih Balaban bu mesleğin ferdi olmaktan gurur duyduğunu kaydetti. Başkan Semih Balaban, “Öğretmenlik, sadece bir meslek değil; sevgi, sabır ve fedakârlık gerektiren kutsal bir görevdir. Bu anlamda öğretmenlerimiz, sadece bilgi aktarmakla kalmayıp çocuklarımızın hayatlarına dokunan, onlara özgüven aşılayan ve geleceğimizi şekillendiren bireyler olarak toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biri. Bugün onların emeklerini takdir etmek, yanında olduğumuzu göstermek ve bu anlamlı günü birlikte kutlamak için ziyaret ettik. Yunusemre Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.