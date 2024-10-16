Yunusemre Belediyesi Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda, kadın çalışanlarına yönelik seminer düzenledi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdem Nalbant tarafından verilen seminerde meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı.

Yunusemre Belediyesi Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda anlamlı bir eğitime imza attı. Kadın çalışanlarına yönelik düzenlenen seminerde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdem Nalbant tarafından meme kanseri ve belirtileri anlatıldı. Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen seminere Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, birim müdürleri ve kadın personel katıldı. Seminerde konuşan Op. Dr. Erdem Nalbant, meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çekerek, meme kanseri görülme sıklığı, risk faktörleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Meme kanseri belirtileri arasında genellikle memede kitle, meme başı akıntısı, meme ucunun içe çekilmesi ve meme derisinde kızarıklık olabileceğini kaydeden Op. Dr. Nalbant, bu gibi semptomları bulunan kadınların doktoruna başvurmaları gerektiğini söyledi.