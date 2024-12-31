Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçeyi daha estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kaynak Mahallesi’nde yapılan peyzaj çalışmalarında ilçeye kalp içeren süslemeler yapılıyor.

İlk günden beri Yunusemre’yi daha yaşanabilir bir ilçeye dönüştürmek amacıyla saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden Yunusemre Belediyesi, ilçede bulunan parklara estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kaynak Mahallesi’nde peyzaj çalışmaları yapıyor. Kuru peyzaj çalışmaları yapan ekipler, alanlara kalp çizerek estetik bir görünüm kazandırıyor. Vatandaşların da ilgisini çeken çalışmalar, ilçe genelinde yapılmaya devam edecek.