Yunusemre Belediyespor’un judocuları Oğuzhan Uygun ve Poyraz Çakal, Uşak’ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Türkiye Birinciliği’nde altın madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor’un judocuları başarıya doymuyor. Katıldıkları birçok yaş kategorisinde madalyalara ambargo koyan mavi-beyazlı kulübün judocuları, okul sporları müsabakalarında da Manisa’nın gururu oldu. Türkiye Judo Federasyonu ve Okul Sporları Daire Başkanlığınca 13-14 Haziran tarihlerinde Uşak’ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Türkiye Birinciliği’nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor’un judocularından Oğuzhan Uygun 30 kiloda, Poyraz Çakal da 50 kiloda Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Türkiye’de örnek gösterilebilecek judo altyapısına sahip olduklarını söyledi. Alınan madalyalarla gururlandıklarını kaydeden Alkan, "Sporcularımız, Uşak’ta Türkiye’nin en iyisi olarak göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Gençlerden en küçük yaş grubuna kadar milli takım potansiyelinde sporcular yetiştiriyoruz. Oğuzhan ve Poyraz, ilerde milli takımımızla büyük başarılar elde ederek ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası organizasyonlarda dalgalandıracaktır. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bizlere her daim destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ediyorum" dedi.