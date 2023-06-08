Manisa Yunusemre Belediyesi’nin başlattığı spor sahalarında zemin yenileme çalışmaları projesiyle Laleli ve Merkezefendi mahallelerinde bulunan iki spor sahasının zemini yenilendi.

Vatandaşlarının mutluluğunu ve konforlu bir şehirde yaşamasını önceleyen Yunusemre Belediyesi, ilçe genelinde bulunan spor sahalarında akrilik zemin yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada Merkezefendi Mahallesi 3904 sokak ve Laleli Mahallesi 5211 sokakta bulunan spor sahalarında akrilik zemin yenileme çalışması gerçekleştirildi. Zemin yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz havaların ısınmaya başlaması ile birlikte başlattığı akrilik zemin yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizdeki spor sahalarında ihtiyaç duyulan alanlarda akrilik zemin yenileme çalışması yapıyoruz. Zeminleri yenilenerek bakımları gerçekleştirilen spor sahalarımız vatandaşlarımızın mutlu ve konforlu bir şehirde yaşamalarına imkan sağlayacak. İlçe genelinde bulunan spor sahalarımızda zemin yenileme çalışmamız şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da peyderpey ilerleyecek. Yenilenen spor sahamızı bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.