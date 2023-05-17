Yunusemre Belediyesi, hasta ve engelli vatandaşlara içerisinde saç yıkama bonesi, krem, vücut temizleme havlusu, hasta bezi ve pipetli bardaktan oluşan paket desteği veriyor.

İlçedeki hasta ve engelli vatandaşların her zaman yanında olan Yunusemre Belediyesi, onlara destek paketi verecek. Çalışmada belediye ekipleri, ailenin talebi durumunda içerisinde saç yıkama bonesi, bariyer krem, vücut temizleme havlusu, hasta bezi ve pipetli bardak bulunan paketi vatandaşlara teslim edecek. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, 444 62 09 No’lu çağrı merkezini araması ya da Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’ne başvurması gerekiyor. Yapılan çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili açıklamasında, “Sağlık İşleri Müdürlüğümüz aracılığı ile ihtiyacı olan vatandaşlarımıza evde muayene, pansuman enjeksiyon, yatalak hastalar için banyo hizmeti verilmektedir. Gönül belediyeciliği anlayışı ile vatandaşlarımızın her daim yanında olduğumuzu en sıcak şekilde hissettiriyoruz. Bunun yanı sıra hastalara destek paketi vereceğiz. Destek paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız çağrı merkezimizi arayabilir ya da belediyemize başvurabilir” ifadelerini kullandı.