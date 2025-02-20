Yunusemre Belediyesi ilçedeki 8. Kültür ve Taziye Evi’ni Hafsa Sultan Mahallesi’nde hizmete açtı. Yeni kültür ve taziye evi, mahalle halkının hem acılarını hem de sevinçlerini paylaşabileceği önemli bir merkez olacak.

Yunusemre Belediyesi ilçedeki 8. Kültür ve Taziye Evi’ni Hafsa Sultan Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılış törenine Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP İl Başkanvekili Şerif Ozan İrem, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Mehmet Arslan, başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Yeni kültür ve taziye evi, mahalle halkının hem acılarını hem de sevinçlerini paylaşabileceği önemli bir merkez olacak. Açılış töreninde konuşan Hafsa Sultan Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş, bu önemli projeyi mahallelerine kazandıran Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür etti.

"Acılar kadar sevinçler de paylaşılacak"

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan ise yaptığı konuşmada, kültür ve taziye evinin yalnızca acıları paylaşmak için değil, aynı zamanda sevinçleri bir araya getirmek adına da önemli bir merkez olacağını ifade etti. Arslan, "Sadece acılarımızı değil, aynı zamanda sevinçlerimizi paylaşacağımız kültürel etkinlikleri gerçekleştirebileceğimiz mahalle halkımız için önemli bir yer burası. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban olmak üzere, başkan yardımcılarımıza, ilgili müdürlerimize ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum," dedi. CHP İl Başkanvekili Şerif Ozan İren de törende yaptığı konuşmada, projede emeği geçen herkesi kutlayarak, bu tür sosyal projelerin toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirdiğini belirtti.

‘Taziye toplumumuzda önemli bir gelenek’

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise açılışta yaptığı konuşmada, taziye geleneğinin toplumumuzdaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Burada dayanışma ruhuyla güzel bir taziye evini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Taziye, toplumumuzda önemli bir gelenek. Burası yalnızca bir taziye evi değil; aynı zamanda mahalle halkımızın sosyal, kültürel ve dayanışma etkinlikleri düzenleyebileceği bir merkez olacak. İnsanlarımız burada yalnız olmadıklarını hissedecek, mahalle kültürü güçlenecek. Önümüzdeki süreçte de bu tür projelere ağırlık vererek vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın en somut örneklerinden biri olan bu proje, halkımızın birlik ve beraberliğini daha da pekiştirecek."

Konuşmaların ardından ilçedeki 8. Kültür ve Taziye Evi olan Hafsa Sultan Mahallesi Kültür ve Taziye Evinin açılışı dualar eşliğinde yapıldı.