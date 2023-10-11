Yunusemre Belediyesi, ilçedeki parklarda zemin yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Yunusemre sınırları içerisinde bulunan parklarda zemin yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kuyualan Mahallesi 3302 Sokakta bulunan parkın zeminini yepyeni bir görünüme kavuşturdu. ‘Gelecek nesiller için’ şiarıyla yola çıktıklarını ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, zemin yenilemelerinin belirli bir program çerçevesinde devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçi, “Kuyualan Mahallemizdeki 3302 Sokakta yer alan parkımızda kauçuk zemin yenileme çalışması gerçekleştirdik. Biliyorsunuz belediyemizin sloganı ‘Gelecek Nesiller İçin’. Biz de ekiplerimiz aracılığı ile ülkemizin yarınları olan çocuklarımızın modern ve konforlu bir kentte yaşaması için var gücümüzle çalışmaya bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz zemin yenileme çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam edecek” diye konuştu.