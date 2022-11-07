Yunusemre Belediyesi, Karaali Mahallesi 6. Sokaktaki yeşil alana akıllı sulama sistemi kuruyor.

Yunusemre Belediyesi, Karaali Mahallesi 6. Sokaktaki yeşil alana akıllı sulama sistemi kuruyor.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Karaali Mahallesi 6. Sokakta bulunan yeşil alana akıllı sulama sistemi kuruyor. Yapılan ağaçlandırma çalışmasıyla yeşeren ağaçlar ve yeşillendirilecek alan, akıllı sulama sistemi ile sulanacak. Yeşil bir Yunusemre için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kurulan sistem sayesinde önemli miktarlarda su tasarrufunda da bulunacaklarını belirtti. Başkan Çerçi, “İlçemizdeki parklarımızın bazılarında akıllı sulama sisteminin altyapısını kurarak bu sisteme geçtik. Karaali Mahallesi 6. Sokakta bulunan yeşil alanda da akıllı sulama sisteminin altyapısını kuruyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında bu altyapı sayesinde büyük miktarlarda su, akaryakıt ve işgücü tasarrufu sağlamış olacağız” diye konuştu.