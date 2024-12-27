Yunusemre Belediyesi, 100. Yıl Meydanı’nı kapsayan ücretsiz ve sınırsız kablosuz internet noktası kuruyor.

Yunusemre Belediyesi, 100. Yıl Meydanı’na ücretsiz ve sınırsız kablosuz internet noktası kuruyor. Bu proje ile belediye, vatandaşlara daha kaliteli bir haberleşme hizmeti sunmayı amaçlıyor. Temmuz ayında ilki Süreyya Tabiat Parkı’nda devreye giren kablosuz internet noktasının ikincisi, 100. Yıl Meydanı’nda hizmete sunulacak. Yunusemreliler, 100. Yıl Meydanı’ndaki ücretsiz kablosuz internet hizmetinden Ocak ayı itibariyle faydalanmaya başlayabilecek. Kullanıcılar, akıllı telefonlarının kablosuz ağ seçeneklerinden "YUNUSEMRE-Wifi" adresine tıklayarak, TC kimlik numaralarını girip internet hizmetine ücretsiz olarak erişebilecek.