Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan Millet Kıraathanesi, Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ve Kitap Kahvem, hafta içi akşam ve hafta sonları da vatandaşların hizmetinde olacak.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan Millet Kıraathanesi, Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ve Kitap Kahvem, hafta içi akşam ve hafta sonları da vatandaşların hizmetinde olacak.

Yunusemre Belediyesi’nin tüm vatandaşların olduğu kadar özellikle yıl boyunca düzenli olarak ders çalışıp sınavlara hazırlanmaları amacıyla öğrencilerin hizmetine sunduğu Millet Kıraathanesi, Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ve Kitap Kahvem, hafta içi akşam ve hafta sonları da vatandaşların hizmetinde olacak. Kaynak Mahallesi 4000 sokak No: 1/D adresinde bulunan Millet Kıraathanesi ile Yunus Emre Millet Çarşısı’nda bulunan Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ve Kitap Kahvem, hafta içi 08.30-23.00 ile hafta sonları 08.30-17.30 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacak. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Öğrencilerimize daha iyi hizmet vermek amacıyla açtığımız, sınavlara hazırlanan öğrencilerin başarılı dereceler elde ettiği kütüphanelerimizde, hafta içi 08.30-23.00 ile hafta sonları 08.30-07.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm vatandaşlarımızı kütüphanelerimize bekleriz.” dedi.