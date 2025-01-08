Yunusemre Belediyesi’nin ocak ayı meclisi ilk birleşimi Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılının barış ve huzur getirmesini dileyen Başkan Balaban, “Yeni yılda da birlik, beraberlik ve uyum içerisinde ilçemize hizmet edeceğiz” dedi.

Yunusemre Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı ilk oturumu Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda yapıldı. Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 45 madde görüşüldü. Saygı Duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından söz alan Başkan Balaban, meclis üyelerinin ve ilçe halkının yeni yılını kutladı. Türkiye’de ve dünyada barışın hakim olduğu bir yıl dileyen Belediye Başkanı Balaban, “Yeni yılda da birlik, beraberlik ve uyum içerisinde ilçemize hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Millet Kıraathanesi Uğur Mumcu Millet Kütüphanesi oldu

Kaynak Mahallesi Millet Kıraathanesi’nin isminin Uğur Mumcu Millet Kütüphanesi olarak düzenlenmesi, Millet Çarşısı içinde hizmet veren Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi Kütüphanesi’nin de ismi değiştirilerek Neşe Gülersoy isminin verilmesi mecliste gündeme geldi. Maddeye ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Arif Alkan, AK Parti döneminde yapılan eserlerin isminin değiştirilmesine karşı olduklarını, bu dönem yapılacak eserlere konulacak isimlere ise destek oyu vereceklerini ifade ederek maddeye ret oyu verdiklerini söyledi.

Hafız Ahmet Şen isminin neden değiştirildiğini anlattı

CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı ise şunları söyledi: “Millet Kıraathanesi’nin ismi değiştirilmiyor önüne isim ekleniyor. Dolayısıyla bir isim değişikliği yok. Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi Kütüphanesi’nde şahıs oradaki yayınlarını bırakmış olsaydı böyle bir isim değişikliğine gerek duyulmayacaktı. Belediye değiştiğinde kitapların alınması da bizi üzen bir durum aslına bakılırsa. Kitaplar kalsaydı isim de kalırdı. Bu durum yaşanınca biz de Ecz. Neşe Gülersoy’un ismini vermeyi uygun gördük.” Madde MHP’nin çekimser, AK Parti’nin ret oyuyla oy çokluğu ile mecliste kabul edildi.

Muradiye’de Halk Mandıra açılacak

Muradiye Ek Hizmet Binası’nın zemin katında Halk Mandıranın satış yapması için yer tahsis edilmesi meclisin gündemine geldi. Karar oy birliği ile kabul edilirken; Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin burayı 5 yıl süreyle bedelsiz kullanması kararlaştırıldı.

İki yeni müdürlük kuruluyor

Yunusemre Belediyesi’nde Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün kurulması maddesi de oy birliği ile meclisten geçti.

Denetim Komisyonu Üyeleri belirlendi

Toplantıda Denetim Komisyonu üyesi seçimi yapıldı. Kapalı oylamayla yapılan seçimde komisyon üyeliklerine Pınar Kına, Şaban Yılmaz, Ensar Günaydın, Gürkan Koyuncu, Melih Emre Doğru seçildi. Ocak ayı ikinci birleşiminin 10 Ocak Cuma günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.