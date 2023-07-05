Yunusemre Belediyespor’un yaz spor okulu voleybol kursları büyük ilgi görüyor.

Çocuk ve gençlerin verimli bir yaz tatili geçirmeleri amacıyla 15 branşta yaz spor okulu kursu açan Yunusemre Belediyespor’da voleybol kursları başladı. 2008-2015 doğumlularda iki grup halinde haftanın üç günü gerçekleşen kurslara yoğun ilgi var. Antrenörler eşliğinde gerçekleşen kurslarda voleybolun temel eğitimleri veriliyor. Ayrıca eğitici ve eğlenceli oyunlarla da çocuklar geleceğe moralli şekilde hazırlanıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kulüp Müdürü Etem Salih Aytaş, Kurban Bayramı’nın ardından voleybol kurslarını başlattıklarını söyledi. Voleybolun en çok ilgi duyulan branşlardan biri olduğunu kaydeden Aytaş, "Bizi tercih eden velilerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Önceliğimiz çocuklarımızın sporla eğlenmelerine katkı sağlamak. Daha sonra yaş gruplarına göre yetenek keşfi yapacağız. Eylül ayına kadar sürecek kurslarımız neticesinde elit yaş altyapı gruplarımıza yeni yetenekler kazandırmayı planlıyoruz. Tüm çocuklarımıza güzel bir yaz spor okulu geçirmelerini diliyoruz" diye konuştu.

Aytaş, yaz spor okulu kayıtlarının Yunusemre Belediyesi’nde devam ettiğini, 444 62 09 numaralı hattan detaylı bilgi alınabileceğini sözlerine ekledi.