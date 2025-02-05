Yunusemre Belediyesi, Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediye Meclisi, Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda toplandı. Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yapılan şubat ayı toplantısı 2 oturum halinde gerçekleştirildi. 38 maddenin görüşüldüğü toplantıda denetim komisyonunda Ensar Günaydın’dan boşalan koltuğa Mertcan Üreten seçildi. Toplantıda imar planında yapılan revizyonlar da görüşülürken; bu konuda ortak akılla bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekildi.

Meclis, 6 Şubat depremlerinde vefat eden vatandaşları da unutmadı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların anıldığı toplantıda yapı stokunun yenilenmesi, kentsel dönüşüm ve imar planının önemine vurgu yapıldı. Mart Ayı Meclis Toplantısı’nın 4 Mart Salı günü saat 17.00’de yapılması kararlaştırıldı.