Yunusemre Belediyesi, Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi.

Taksiciye dehşeti yaşatan gaspçı hakim karşısında Taksiciye dehşeti yaşatan gaspçı hakim karşısında

Yunusemre Belediye Meclisi, Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda toplandı. Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yapılan şubat ayı toplantısı 2 oturum halinde gerçekleştirildi. 38 maddenin görüşüldüğü toplantıda denetim komisyonunda Ensar Günaydın’dan boşalan koltuğa Mertcan Üreten seçildi. Toplantıda imar planında yapılan revizyonlar da görüşülürken; bu konuda ortak akılla bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekildi.

Meclis, 6 Şubat depremlerinde vefat eden vatandaşları da unutmadı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların anıldığı toplantıda yapı stokunun yenilenmesi, kentsel dönüşüm ve imar planının önemine vurgu yapıldı. Mart Ayı Meclis Toplantısı’nın 4 Mart Salı günü saat 17.00’de yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: iha