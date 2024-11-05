Yunusemre Belediyesi, Muradiye, Evrenos ve Mutlu Mahallesi’nde parke taşı döşeme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, bu mahallelerde yıpranmış ve eskimiş yolları yenileyerek hem güvenliği artırıyor hem de bölge sakinlerinin günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor.

İhtiyaç duyulan noktalarda parke taşı döşeme ve onarım yapan Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Muradiye, Evrenos ve Mutlu Mahallesi’nde çalışma gerçekleştiriyor. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, " İhtiyaç dahilinde belirli bir program kapsamında mahallelerimizde yaptığımız parke taşı döşeme çalışmalarımızı Muradiye, Evrenos ve Mutlu Mahallesi’yle sürdürüyoruz. Parke taşı döşeme ve bakım hizmetleri sayesinde mahallelerimizde daha güvenli ve estetik bir ulaşım sunmayı hedefliyoruz. Değerli vatandaşlarımız için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.