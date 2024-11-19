Yunusemre Belediyesi’nin öncülüğünde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında şiddetle mücadele ve iletişim konusunda seminer verildi.

Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kent Konseyi ve Manisa Barosu katkılarıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle seminer düzenlendi. İlk etkinliği Hafsasultan Mahallesi’nde bulunan Çınarlı Kahve’de başlayan ve 4 gün devam edecek seminerlerin ilkine Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Yunusemre Belediyesi’nden Psikolog Zahid Abalı, Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Av. Fatih Karakaya ve Yunusemre Kent Konseyi Kadın Konseyi Başkanı Suzan Cömert Atak katıldı. Seminerde kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili eğitim alan erkeklere, şiddet kullanmadan iletişim kurmanın ve şiddeti hayatımızdan çıkarmanın yolları anlatıldı. Oldukça faydalı geçen programdan dolayı vatandaşlar Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür etti.

Gündüz kadınlara 14.00 - 15.30 arası akşam da 20.00 - 21.00 saatleri arası erkeklere yönelik verilecek ve 22 Kasım Cuma gününe kadar sürecek olan seminerlerin programları ise şu şekilde: “20 Kasım Çarşamba gündüz kadınlara Muradiye Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezinde, akşam erkeklere Piyangocular Kıraathanesinde. 21 Kasım Perşembe gündüz kadınlara Akgedik Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi akşam erkeklere Yunuskent Kıraathanesi. 22 Kasım Cuma gündüz kadınlara Fevzi Çakmak Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi akşam erkeklere Yılmaz Kıraathanesinde seminerler düzenlenecek.”