Yunusemre Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla toplumsal farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler ve seminerler düzenledi. Bu kapsamda 5 gün boyunca ilçenin farklı noktalarında kadınlara ve erkeklere yönelik şiddetle mücadele, iletişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği temalarında bilinçlendirme seminerleri gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kent Konseyi ve Manisa Barosu el ele verdi, Yunusemre’de Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve İletişim Semineri düzenledi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen seminerler ilçedeki kadın dayanışma ve eğitim merkezleri ile kıraathanelerde gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimlerde İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Birimi Personelleri tarafından KADES uygulaması ve şiddet anında yapılabilecekler anlatıldı. Hafsa Sultan, Yenimahalle, Muradiye, Akgedik, Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlere Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından Vaka Örnekleri Grup Çalışması, Yunusemre Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Personeli Sosyolog Meltem Erdinç tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Manisa Barosu’na bağlı Kadın ve Çocuk Komisyonu Avukatları tarafından da Şiddete Karşı Mücadelede Hukuki Rehberlik konularında bilgi verildi.

Erkeklere de eğitimler düzenlendi

Yunusemre Belediyesi, şiddetin yalnızca kadınlara yönelik bilinçlendirme ile önlenemeyeceği anlayışıyla erkeklere yönelik eğitimler de düzenledi. Hafsa Sultan Mahallesi Çınarlı Kahve, Yenimahalle Baran Kıraathanesi, Muradiye Piyangocular Kıraathanesi, Akgedik Yunuskent Kıraathanesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Yılmaz Kıraathanesi’nde Yunusemre Belediyesi Sağlık Hizmetleri Merkezi Psikoloğu Zahid Abalı tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Manisa Barosu’na bağlı Kadın ve Çocuk Komisyonu Avukatları tarafından Şiddete Karşı Mücadelede Hukuki Rehberlik anlatıldı.