Yunusemre Belediyesi tarafından organize edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ödüllü satranç turnuvası, Yunus Emre Millet Çarşısı’nda gerçekleştirildi. İki gün süren müsabakalara üç kategoride 114 sporcu katıldı.

Yunusemre Belediyesi’nin düzenlediği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ödüllü satranç turnuvası tamamlandı. Yunus Emre Millet Çarşısı’nda 6-7 tur üzerinden yapılan ve iki gün süren mücadeleler, üç kategoride 114 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Müsabakalar sonunda 7 yaş kategorisinde Dora Söbeli birinci olurken, Arda Topçuoğlu ikinci, Yusuf Alp Özler üçüncü, Mehmet Efe Şahan dördüncülük elde etti. 7 yaş kategorisinde en iyi kız sporcu Zeynep Zeybek oldu. B kategorisinde Ahmet Turan Öztürk’ün birinciliği göğüslediği turnuvada Arda Akgün ikinci, Taha Moralı üçüncü, Zeynep Erva Yüzügüldü dördüncü oldu.

Zeynep Erva Yüzügüldü B kategorisinde en iyi kız sporcu seçildi. A kategorisinde ise Enes Işılak birinci, Göktan Can Kara ikinci, Avni Samet Moralı üçüncü, Umut Yapar dördüncülük elde etti. A kategorisinde en iyi kız sporcu ise Zeynep Acar’dı.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Satranç İl Temsilcisi Mehmet Albayrak ve hakemler tarafından takdim edildi. Ödül töreninde konuşma yapan Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi öncülüğünde çocuk ve gençleri spora teşvik etmek için imkanların seferber edildiğini söyledi. Satrancın zihinsel gelişime fayda sağlayan bir spor branşı olduğunun altını çizen Alkan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Büyük heyecan ve çekişmenin yaşandığı turnuvada birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye 500 TL, dördüncüye 250 TL para ödülü verildi.