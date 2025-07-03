Yunusemre Belediyesi, Orman Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında tahsis edilen özel ağaçlandırma alanlarında bakım çalışmalarına başladı.

Yunusemre Belediyesi, Orman Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında belediyeye tahsis edilen özel ağaçlandırma alanlarının bakım çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda, Seyitli Mahallesi’nde bulunan özel ağaçlandırma alanlarından Bademlik bölgesinde bakım çalışmaları yürütülüyor. Yapılan çalışmalarla, bölgenin olabilecek yangınlara karşı korunması ve ağaçların sağlıklı şekilde gelişiminin sağlanması hedefleniyor. Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli ve belediyeye ait iş makineleriyle gerçekleştirilen bakım faaliyetleri, diğer özel ağaçlandırma alanlarında da sürdürülecek.