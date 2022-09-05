Yunusemre Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı nedeniyle okullarda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriyor.

Yunusemre Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı nedeniyle okullarda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriyor.

Yunusemre Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı nedeniyle ilçe sınırları içindeki okullarda temizlik ve budama çalışması yapıyor. Çalışma çerçevesinde Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri, okul bahçelerinde uzayan otları biçerken, ağaçlarda da budama çalışması gerçekleştirdi. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Yeşil ve temiz bir Yunusemre için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda eğitim-öğretim yılı öncesinde başlattığımız temizlik ve bakım çalışmalarımızı okullar açılana dek devam edeceğiz. Amacımız öğrencilerimizin sağlıklı ve temiz okullarda eğitim alabilmesidir. Bunun için ilçemizdeki okulların bahçeleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından temizlenerek öğrencilerin yeni döneme daha temiz bir ortamda başlamalarını sağlıyoruz. İlçemizdeki tüm okullara yeni eğitim öğretim yılı başlamadan ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.