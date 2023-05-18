Yunusemre Belediyesi, Ortaköy Mesire Alanı’nda modifiye tutkunlarını ağırlayacak. Bu yıl 20-21 Mayıs tarihlerinde 5.’ncisi düzenlenecek Cadde Manisa Tuning Fest 2023’te otomobil tutkunları araçlarını görücüye çıkaracak.

Yunusemre Belediyesi, Cadde Manisa Modifiye Araçlar Derneği işbirliği ile Ortaköy Mesire Alanı modifiye araç tutkunlarını konuk edecek. Ortaköy’de yaklaşık iki bin otomobil Avrupa Güzellik, Ticari Güzellik, Tofaş Güzellik, Drift ve Desibel kategorilerinde yarışacak. 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak olan etkinlik, 21 Mayıs Pazar günü saat 17.00’a kadar sürecek. Alana girişin ücretsiz olacağı etkinlikte 7’den 70’e modifiye tutkunları keyifli anlar yaşayacak.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, bütün vatandaşları etkinliğe davet ederek, “Yıllardır yaptığımız ve büyük ilgi gösterilen etkinliği yeniden düzenleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Ortaköy Mesire Alanı’nda yapacağımız etkinliğe davet ediyoruz” dedi.