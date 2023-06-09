Yunusemre Belediyesi bünyesindeki çocuk kültür merkezlerinde eğitim gören öğrenciler, yıl sonu etkinliği yaptı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de etkinliği izleyenler arasındaydı.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan Muradiye, Barbaros ve Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde eğitim gören minik öğrenciler yılsonu gösterisi yaptı. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte şarkılar ve şiirler okuyup dans eden minikler doyasıya eğlendi. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Basın ve Yayın Müdürü Musa Dirik, öğrenciler ve veliler katıldı. Oldukça keyifli geçen ve yoğun katılımın olduğu etkinlikte konuşan Başkan Çerçi, “Şehrin ihtiyacı olan önemli projeleri yapıyoruz. Sosyal, kültürel, mimarı pek çok işleri yapıyoruz. Motivasyonu yüksek, şevki yüksek kadrolarımızı daha iyi çalışmaya sevk etmeye gayret ediyoruz. Hanım lokallerimiz, kreşlerimiz, spor faaliyetlerimiz, Engelli Yaşam Merkezimiz, Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezimiz, Bilim Merkezimiz, Kütüphanemiz ve birçok hizmet ile faaliyetteyiz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza daha güzel bir şehir bırakmak amacıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçenleri kutlarım” dedi.

Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu ise, “Gerçekten güzel program oldu. Etkinlikte emeği geçenleri kutluyorum. Evlatlarımızın vatana millete hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini diliyorum.” şeklinde konuştu. Seyirciler tarafından çok beğenilen etkinliğin sonunda protokol tarafından emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.