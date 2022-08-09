Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren çocuk kültür merkezleri ve kreşlerde, "Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar Projesi" çerçevesinde ağız ve diş sağlığı eğitimi ile taraması yapılıyor.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren çocuk kültür merkezleri ve kreşlerde, "Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar Projesi" çerçevesinde ağız ve diş sağlığı eğitimi ile taraması yapılıyor.

Yunusemre Belediyesi, Koruyucu Diş Hekimliği Derneği ile hayata geçirilen Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar Projesi çerçevesinde ‘Çikolatamı az yerim, dişlerimi çok fırçalarım’ sloganıyla belediye bünyesinde bulunan kreşlerde ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşmasına, korunmasına yönelik eğitim veriliyor. Koruyucu Diş Hekimliği Derneği Başkanı Faruk Tomruk, öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemini ve diş bakımının nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Bu tür projelerle çocuklara küçük yaşta hijyen alışkanlığını edindirmek istediklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın ağız ve diş sağlığını öğrenmesi amacıyla Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar’ projesi çerçevesinde belirlediğimiz yerlerde Ağız ve Diş Sağlığı eğitimi ve taraması yapıyoruz. Bu doğrultuda belediye bünyesinde bulunan kreşlerimizde ağız ve diş sağlığı eğitimi ve taraması yapıldı. Yunusemre Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik projeleri çok önemsiyoruz” dedi.

Eğitim ve diş taramasının ardından çocuklara diş fırçası ve macunu hediye edildi.