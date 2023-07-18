Yunusemre Belediyesi Millet Kıraathanesi, Hâfız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ve Kitap Kafem yaz tatilinde de kitapseverlerin uğrak yeri oldu. Giriş-çıkış saatlerinin düzenlendiği kütüphaneler hafta içi saat 20.00’ye kadar hizmet veriyor.

Öğrencilerin ders çalışması ve rahat bir şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürmesi, kitapseverlerin de kitaba ulaşabilmesi amacıyla kurulan Millet Kıraathanesi, Hâfız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ve Kitap Kafem, faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle öğrencilerin rağbet gösterdiği kütüphanelerde 24 Temmuz Pazartesi gününden geçerli olmak üzere, giriş çıkış saatleri hafta içi 08.30 - 20.00, hafta sonu Cumartesi 08.30 - 17.30 olarak düzenlendi. Kitapseverler, kütüphane hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken; bu hizmeti sunan Yunusemre Belediyesi ve Başkan Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.