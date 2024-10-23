Yunusemre Belediyesi, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerinde dezenfekte ve bakım onarım çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çöp konteynerlerinde dezenfekte ve bakım onarım çalışması yapıyor. Sokak ve caddelerdeki çöp konteynerleri, oluşabilecek kötü koku ve kirliliğe karşı dezenfekte ediliyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra yıpranmış ve bakıma ihtiyaç duyulan konteynerlerde onarım çalışmaları gerçekleştirilirken kötü durumda olan çöp konteynerlerinde boyama çalışması da gerçekleştiriliyor. İlçede temizlik işlerine yoğun mesai harcandığının altını çizen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kamuoyunda iddia edildiği gibi ‘Yunusemre’de çöpler toplanmıyor, konteynerlerden kötü koku yayılıyor’ gibi bir durum söz konusu değil. Seçildiğimiz günden bu yana ilçemizde bir temizlik seferberliği başlattık. Çöp toplama etkinlikleri ile bu konuya dikkati çekmiştik. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de vatandaşlarımızın çağrı merkezimizi arayarak çöp konteynerlerinde dezenfekte ve bakım onarım taleplerini hızlıca yerine getiriyor. Ekiplerimiz bir yandan konteynerleri dezenfekte ederken diğer yandan da bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Temiz bir Yunusemre için gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçi kardeşlerime de teşekkür ediyorum” dedi.