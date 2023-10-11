Manisa’da 15 branşta hizmet veren Yunusemre Belediyespor’da kış dönemi tekvando kursları yoğun ilgiyle başladı.

Yunusemre Belediyespor’un kış dönemi tekvando kursları başladı. Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri’nde yapılan altyapı çalışmaları, 7 - 14 yaş grubunda haftanın her günü gerçekleşiyor. Kurs hakkında bilgi veren Yunusemre Belediyespor Tekvando Antrenörü Zekai Demir, Muradiye’de mevcut potansiyeli büyütüp geliştirerek, yeni yetenekleri Türk tekvandosu kazandıracaklarını söyledi. Kursların ücretsiz olduğunun altını çizen Demir, kayıt yaptırmak isteyen velileri Yunusemre Belediyesi’ne davet ederken, kurslarla ilgili detaylı bilginin ise 444 62 09 numaralı telefondan alınabileceğini sözlerine ekledi.