Yunusemre Belediyesi’nin, 2 mahallede hayata geçirmeyi planladığı kentsel dönüşüm çalışması başlıyor. Projede ilk olarak Mutlu Mahallesi’ndeki hak sahipleriyle sözleşme süreci tamamlanma aşamasına geldi. Mutlu Kent Sitesi ismini taşıyan projede ilk kazmanın çok yakında vurulacağı öğrenildi.

Yunusemre Belediyesi’nin, 2 mahallede hayata geçirmeyi planladığı kentsel dönüşüm çalışması başlıyor. Projede ilk olarak Mutlu Mahallesi’ndeki hak sahipleriyle sözleşme süreci tamamlanma aşamasına geldi. Mutlu Kent Sitesi ismini taşıyan projede ilk kazmanın çok yakında vurulacağı öğrenildi.

İlçede kullanım ömrünü tamamlayan konutların yenilenmesi amacıyla Yunusemre Belediyesi’nin hayata geçireceği kentsel dönüşüm projesi başlıyor. 10,81 hektar büyüklüğündeki Lalapaşa ve Mutlu mahalleleri kentsel dönüşüm projesinin Mutlu Mahallesini kapsayan 11 bin 534 metrekare imarlı alana sahip 2. etabında hak sahiplerinin yüzde 92’si ile sözleşme imzalandı. Çok yakında ‘Mutlu Kent Sitesi’nin inşaatlarına başlanacak. Uzun bir sürecin sonuna yaklaştıklarını ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sürece ilişkin bilgi verdi.

Kısa süre içerisinde ilk kazmayı vurmayı planladıklarını aktaran Başkan Çerçi, “Birinci derecede deprem kuşağında yer alan şehrimizde vatandaşımızın depreme dayanıklı, konforlu ve modern binalarda yaşaması için uzun süredir çalışıyoruz. Bu anlamda ilk olarak kullanım ömrünü tamamlayan, çarpık yapılaşmanın yoğunlukla yer aldığı, ulaşımın dahi zor olduğu Mutlu Mahallemizde kentsel dönüşüme başlıyoruz. Mutlu Kent Sitesi olarak adlandırdığımız projede hak sahiplerimizin yüzde 92’si ile sözleşme imzalandı. İnşallah kısa süre içerisinde de ilk kazmayı vurmayı planlıyoruz” diye konuştu.