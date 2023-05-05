Manisa Yunusemre Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü’nün desteği ile kanserden korunma ve erken teşhis konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kırsal mahallelerde yaşayan 40-69 yaş arası kadınlara ücretsiz kanser taraması yapmaya devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi kanserden korunma ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek için 40 - 69 yaş arası kadınların ücretsiz kanser taraması yaptırmasına destek veriyor. Merkezefendi Devlet Hastanesi içerisinde yer alan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)’de mamografi çektiren hanımlar, daha sonra Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılıyor. Düzenli olarak kanser tarama testlerinin yaptırılması gerektiğini vurgulayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kadın kanserlerine dikkat çekmek amacıyla kanser tarama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyoruz. Erken teşhis edildiğinde hastalar tedavi ile sağlığına kavuşuyor. Düzenli olarak kanser tarama testlerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.” dedi.

Kanser taramasına başvurmak isteyen vatandaşların 444 62 09 nolu Çağrı Merkezini arayarak bilgi alabileceği öğrenildi.