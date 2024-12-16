Yunusemre Belediyesi, Sağlık Hizmetleri Merkezi’nde vatandaşlara yönelik ücretsiz beslenme ve fizyoterapi eğitimi düzenledi.

Halk sağlığına büyük önem veren ve bünyesinde diyetisyen ile fizyoterapist bulunduran Yunusemre Belediyesi, 40 yaş üstü kadınlara yönelik “Kemik Sağlığını Koruma, Osteoporoz (kemik erimesi), Menopoz Döneminde Beslenme ve Duruş Düzeltme” konularında hem teorik hem de pratik eğitim verdi. Eğitim, Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Fizyoterapist Başak Ertürk ve Diyetisyen Sevcan İnci tarafından gerçekleştirildi. Fizyoterapist Başak Ertürk, eğitim sırasında kemik erimesinin nasıl fark edileceği, teşhis için yapılması gerekenler ve kemikleri güçlendirme yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Ayrıca duruş bozukluklarını önlemek için uygulanabilecek egzersizleri katılımcılara gösterdi. Diyetisyen Sevcan İnci ise menopoz sürecinin kadınların yaşamının doğal bir parçası olduğuna değinerek bu sürecin stresle değil, sağlıklı bir yaklaşımla karşılanması gerektiğini vurguladı. Sağlıklı beslenmenin, düzenli egzersizin ve kaliteli uykunun menopoz döneminde büyük öneme sahip olduğunu belirtti.