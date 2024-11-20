25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kent Konseyi ve Manisa Barosu işbirliği ile Yeni Mahalle Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerlere şiddet karşısında ne yapabilecekleri anlatıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Yunusemre Belediyesi, İlçe Kent Konseyi ve Manisa Barosu işbirliği ile Yenimahalle Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde seminer düzenlendi. Seminere Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata, Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel ve kursiyerler katıldı. Yenimahalle Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi kursiyerlerine seminer kapsamında Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından vaka örnekleri grup çalışması, Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Birimi Personelleri tarafından KADES uygulaması, Yunusemre Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Personeli Sosyolog Meltem Erdinç tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği, Manisa Barosu’na bağlı Kadın ve Çocuk Komisyonundan Av. Ferdane Deniz Geyikçi ve Av. Hicran Nur Özesen tarafından ise Şiddete karşı mücadelede hukuki rehberlik anlatıldı.