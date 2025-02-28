Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayının gelişiyle birlikte vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadet edebilmeleri için ilçe genelindeki ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilçede yaşayan vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmelerine imkan sağlamak için ilçedeki ibadethaneler ve çevrelerini temizledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, cami ve mescitlerde halı yıkama, toz alma, pencere temizliği ile avlu ve çevre düzenlemeleri titizlikle gerçekleştirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ramazan ayı boyunca belirli bir program çerçevesinde temizlik faaliyetlerinin süreceğini belirterek, "Amacımız, Ramazan öncesinde tüm ibadethanelerimizin tertemiz olması ve vatandaşlarımızın huzur içinde ibadetlerini yerine getirebilmesi. Yunusemre için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.