Yunusemre Belediyespor’da görev alan antrenörler ile istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda tüm branşlarda milli takıma sporcu kazandırılması için gerekli özveri ve gayretin gösterileceği kaydedildi.

Manisa’nın amatör branşlara önem veren kulüplerinden Yunusemre Belediyespor’da geleceğe yönelik hedef ve projeler belirlendi. Katıldığı her branşta başarıya imza atmanın hesaplarını yapan Mavi-Beyazlı kulüpte en büyük hedef gelecekte yapılacak müsabakalarda milli takıma sporcu kazandırmak. Bu hedef doğrultusunda kulüpte görev alan antrenörler ile istişare toplantısı yapıldı. Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi’ndeki toplantıya Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Kulüp Başkanı Bülent Kanik, yönetim kurulu üyeleri ve antrenörler katıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, 18 branşta 3 bin sporcu ile Manisa ve Türk sporuna en iyi şekilde hizmet ettiklerinin altını çizerek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a desteklerinden ötürü teşekkür etti. Başkan Kanik yeni süreçte başarı çıtasını daha yukarı çekmek için el birliğiyle çalışacaklarını sözlerine ekledi. Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ise Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda gururla temsil edecek yeni yetenekler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Başarı düzgün, prensipli ve disiplinli çalışmaktan geçiyor" diyen Gürtunca, "Belediye Başkanımız Semih Balaban’ın çizdiği hedefle, ’Yunusemre ilçemiz sporda, sanatta, bilimde, kültürde örnek ilçe olmalı’ diyerek yola çıktık. ’Hep birlikte daha iyisini nasıl yapabiliriz’ diye bir çabanın içerisindeyiz. Eğer Manisa’da A takım dışında hangi branş olursa olsun milli takıma sporcu gidecekse bu Yunusemre Belediyespor’dan gitmeli. Antrenörlerimiz ellerinden geldiğince özveriyle çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. İmkanlar ölçüsünde antrenörlerimizin ve sporcularımızın yanındayız. Sporla çocuklarımıza ve ailelerimize dokunuyoruz. Bunun olumlu dönüşünü almak bizleri çok mutlu ediyor. Yeni süreçte birlikte güzel projeler üreterek Yunusemre’yi layık olduğu yerlere taşıyacağız" şeklinde konuştu.