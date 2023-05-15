Yunusemre Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Burdur’da Aziziye Belediyesi Termal ile oynayacağı 2. Lig play-off maçına hazır.

Yunusemre Belediyespor Hentbol A Takımı, 16 Mayıs Salı günü Burdur’da Aziziye Belediyesi Termalspor ile oynayacağı THF 2. Lig play-off müsabakası hazırlıklarını tamamladı. Bu önemli müsabaka öncesi Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Taşdemir, Genel Koordinatör Güliz Onater, teknik heyet ve sporcularla bir araya geldi. Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan moral toplantısında konuşan Başkan Arif Alkan, tüm ekibe olan inancını dile getirdi. Takıma başarılar dileyen Alkan, "Hentbolda kısa sürede oluşturduğumuz genç ekiple şehrimize heyecan getirdik. İlk yılımızda Bölgesel Lig’de hedefe ulaştık. Bu sene 2. Lig’de play-off sevinci yaşadık. İnşallah Burdur’dan 1. Lig vizesi ile döner, şehrimize bir şampiyonluk sevinci daha yaşatırız" dedi.

Manisa’nın salon sporlarında daha ilerde olmasını istediklerini kaydeden Alkan, "Bizler şehrimizin salon sporlarındaki ihtiyacını gidermek için buradayız. Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi’nin öncülüğünde 17 branşta faaliyet gösteriyoruz. Kulübümüzün ilk profesyonel takımı da hentbol oldu. Türk hentboluna yeni yetenekler kazandırmak için iyi bir yapılanma içerisindeyiz. Bu güzel ekibin daha nice başarılara imza atacağına inanıyoruz" diye konuştu.